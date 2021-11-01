Минцифры сформирует предложения по созданию перечня социально значимых информресурсов РФ

"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до 20 ноября 2021 года сформировать и направить в правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента предложения по формированию перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов", - следует из документа.

Роскомнадзор в двухмесячный срок должен утвердить порядок передачи операторам связи сведений, включенных в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

В перечень включаются следующие информационные ресурсы: официальные сайты государственных органов и органов местного самоуправления, размещенные в российском государственном сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет; официальные сайты государственных внебюджетных фондов РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; порталы государственных и муниципальных услуг.

Как уточняется в документе, по решению правительственной комиссии в перечень могут включаться иные информационные ресурсы, имеющие социальную значимость, в том числе направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования интернетом, если они соответствуют следующим критериям: отсутствуют ограничения, установленные законодательством РФ, препятствующие использованию информационного ресурса на территории РФ или территориях отдельных субъектов РФ; функционирование информационного ресурса осуществляется в доменной зоне .ru; .рф; .su; .дети; .рус. и так далее.

Минцифры ежегодно не позднее 1 июня будет направлять на рассмотрение в правительственную комиссию предложения о включении ресурсов в перечень. Правительственная комиссия в течение 30 календарных дней вправе внести изменения в предложения Минцифры. Перечень утверждается правительственной комиссией не позднее 1 августа каждого года.

Закон о доступе к социально значимым сайтам

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.

Документ дополняет закон "О связи" положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы". В перечень социально значимых ресурсов вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будут определяться специальной правительственной комиссией.