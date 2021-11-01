Минцифры сформирует предложения по созданию перечня социально значимых информресурсов РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ до 20 ноября сформирует предложения по созданию перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до 20 ноября 2021 года сформировать и направить в правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента предложения по формированию перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов", - следует из документа.
Роскомнадзор в двухмесячный срок должен утвердить порядок передачи операторам связи сведений, включенных в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.
В перечень включаются следующие информационные ресурсы: официальные сайты государственных органов и органов местного самоуправления, размещенные в российском государственном сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет; официальные сайты государственных внебюджетных фондов РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; порталы государственных и муниципальных услуг.
Как уточняется в документе, по решению правительственной комиссии в перечень могут включаться иные информационные ресурсы, имеющие социальную значимость, в том числе направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования интернетом, если они соответствуют следующим критериям: отсутствуют ограничения, установленные законодательством РФ, препятствующие использованию информационного ресурса на территории РФ или территориях отдельных субъектов РФ; функционирование информационного ресурса осуществляется в доменной зоне .ru; .рф; .su; .дети; .рус. и так далее.
Минцифры ежегодно не позднее 1 июня будет направлять на рассмотрение в правительственную комиссию предложения о включении ресурсов в перечень. Правительственная комиссия в течение 30 календарных дней вправе внести изменения в предложения Минцифры. Перечень утверждается правительственной комиссией не позднее 1 августа каждого года.
Закон о доступе к социально значимым сайтам
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.
Документ дополняет закон "О связи" положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы". В перечень социально значимых ресурсов вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будут определяться специальной правительственной комиссией.