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"Сделал все, что отец объяснял".
"Сделал все, что отец объяснял".
"Сделал все, что отец объяснял".
"Сделал все, что отец объяснял".
"Сделал все, что отец объяснял".

"Сделал все, что отец объяснял". Парень из Дагестана спас девушку от четверых грабителей

Шамиль Вагабов
© Владимир Гердо/ТАСС
Шамиль Вагабов — сержант-контрактник, служит в Северной Осетии. В Москву его вызвали по торжественному поводу — в Федеральном агентстве по делам национальностей вручили почетную грамоту. Некоторое время назад в Петербурге он спас девушку от нападения четверых парней, которые ее избили и пытались ограбить. Общаться с прессой Шамилю тогда не очень хотелось, но внимание к этому случаю привлекла сама пострадавшая в соцсетях

"Никто ничего не знал. Я не афишировал, меня удивляет то, что я сейчас читаю. Интересные комментарии люди пишут: "Ему за каждого по миллиону дать — деньги, что-то приобрести". Мне этого ничего не надо. Если бы я даже был бедным, я никогда не попросил бы это. Я знаю, что если не в этой жизни, то на том свете все равно зачтется. Говорят, человек два раза умирает — когда его хоронят и когда забывают. Так и есть", — говорит Шамиль.

"Я из России, тоже русский: дагестанец"

В тот вечер всё решили запутавшиеся в кармане наушники. Шамиль тогда жил в Санкт-Петербурге и в новогодние каникулы возвращался от товарища домой. Шел поздно вечером мимо Парка Победы, хотел по дороге послушать музыку, но проводочки в кармане перепутались, это вызвало заминку и изменило ход событий.

"Услышал не очень отчетливо голос — типа "Помогите". Подумал: праздничные дни, детвора играет, молодежь просто шумит. Пошел в том направлении, и мысли в голове: "Может, сейчас нарвусь на пацанов каких-то молодых — сидят, отдыхают". Потом уже увидел очертания — на девушке сидел парень и рядом стояли другие, всего четверо", — вспоминает Шамиль.

Тогда пришлось действовать по тактике: лучшая защита — нападение.

"Когда я уже понял, что здесь придется драться, говорю: "Пацаны, есть курить?" Они говорят: "Нет, нету у нас, мы не курим". И я просто ломанулся на них", — рассказывает Шамиль. Признается: одному на четверых было страшновато: "Когда ты видишь человека, который стонет, кровь на лице… Я сделал все, что мой отец мне показывал и объяснял".

Девушка серьезно не пострадала, но была в шоке и постоянно кричала.

"У нее была разорвана блузка, я ей дал куртку. Мне пришлось на нее тоже накричать, я говорю: "Успокойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Я из России, тоже русский, я дагестанец. Я тебя отвезу домой — и все".

С руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым во время вручения Почетной грамоты за проявленное мужество Владимир Гердо/ТАСС
Описание
С руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым во время вручения Почетной грамоты за проявленное мужество
© Владимир Гердо/ТАСС

Обращаться в полицию пострадавшая тогда не стала. Ее судьба сложилась благополучно: Шамиль познакомил девушку со своим другом, и она вышла за него замуж. У самого спасителя тоже подрастает трехлетний сын.

"Меня вот это задевает очень"

Шамиль родился в Дагестане, где мирно соседствует множество национальностей. До службы в Северной Осетии он успел пожить в Москве и Петербурге, за это время обзавелся местными друзьями, но по национальностям старается их не делить. Считает, что поведение человека в основном определяет воспитание.

"Смотрю, в интернете что творится: "Дагестанец спас русскую от русских парней" — меня вот это задевает очень, если честно, очень сильно. Какая разница? Мы — многонациональный народ, государство. И в каких-то мероприятиях вместе, в международных отношениях — все взаимосвязано", — рассуждает Шамиль.

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Недавний случай в московском метро, когда выходцы с Северного Кавказа жестоко избили пассажира, его очень расстраивает.

"Это не спортсмены — это никто, я даже не знаю, как их назвать. Это позор. Пацана жалко, молодец, что заступился, — рассуждает военнослужащий. — Но мне интересно: а кто это снимал, просто рядом стоял, — понимают ли люди, что делается? Отодвинь людей, помоги, разними их. Нет, они до конца, как будто бои без правил устроили, ставки сделали, в ожидании смотрят. Это очень страшно, это не сострадание".

"Можно сказать — все мы, наверное, немножко плохие, идеальных нет. Может, я тоже где-то сделал что-то не то, кого-то обидел, оскорбил. Никто из нас не совершенен", — считает Шамиль.

"Если ты спортсмен с поломанными ушами..."

"Вообще, я по специальности юрист. Не ожидали? Видите, вы тоже не ожидали", — ухмыляется Шамиль. Он учился в Белгородском университете кооперации, экономики и права.

"Представьте: сидит аудитория, и в этой аудитории почти все девушки и четыре парня, и все — мастера спорта. Все думают: если ты спортсмен с поломанными ушами, ты не имеешь даже понимания, что такое образование. А мы учились, ходили в библиотеки, готовились к семинарам, сдавали госэкзамен", — рассказывает Шамиль.

Спорта в его в жизни действительно много: борьба, бокс, кикбоксинг, боевое самбо. Отец с детства подгонял каждое утро выходить на пробежку. Последнее увлечение — грэпплинг, вид единоборства довольно суровый, где используются болевые и удушающие приемы.

"У меня был товарищ, у него сейчас свой клуб, в котором он развивает этот вид, такого в Дагестане не было. Я приходил в клуб, где детишки занимаются, друг им обо мне рассказал. И каждый ребенок, который занимался в зале, сделал какой-то прием и на меня смотрит: обратил ли я на него внимание или нет. Мне, честно, было очень приятно", — признается Шамиль.

© Владимир Гердо/ТАСС

Теперь Вагабов служит в разведбатальоне, но вообще мечтал он о профессии еще более деликатной — хотелось стать нейрохирургом.

"Потому что это очень сложно: смотришь — человек здоровый, а маленькая проблема, одно движение — и он может умереть. Но не получилось", — рассказывает Шамиль. Он вспоминает, как однажды в детстве они с мамой встретили на улице старичка, который упал на противоположной стороне дороги.

"Я остановился, мама подумала, что он выпивший, испугалась за меня, говорит: "Не подходи, Шамиль, кто его знает". Я перебежал дорогу — оказалось, что у этого человека был микроинсульт, — рассказывает он. — Я если чем-то не могу помочь, то меня гложет это".

Кристина Абелян

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