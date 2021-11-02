"Сделал все, что отец объяснял". Парень из Дагестана спас девушку от четверых грабителей

"Никто ничего не знал. Я не афишировал, меня удивляет то, что я сейчас читаю. Интересные комментарии люди пишут: "Ему за каждого по миллиону дать — деньги, что-то приобрести". Мне этого ничего не надо. Если бы я даже был бедным, я никогда не попросил бы это. Я знаю, что если не в этой жизни, то на том свете все равно зачтется. Говорят, человек два раза умирает — когда его хоронят и когда забывают. Так и есть", — говорит Шамиль.

"Я из России, тоже русский: дагестанец"

В тот вечер всё решили запутавшиеся в кармане наушники. Шамиль тогда жил в Санкт-Петербурге и в новогодние каникулы возвращался от товарища домой. Шел поздно вечером мимо Парка Победы, хотел по дороге послушать музыку, но проводочки в кармане перепутались, это вызвало заминку и изменило ход событий.

"Услышал не очень отчетливо голос — типа "Помогите". Подумал: праздничные дни, детвора играет, молодежь просто шумит. Пошел в том направлении, и мысли в голове: "Может, сейчас нарвусь на пацанов каких-то молодых — сидят, отдыхают". Потом уже увидел очертания — на девушке сидел парень и рядом стояли другие, всего четверо", — вспоминает Шамиль.

Тогда пришлось действовать по тактике: лучшая защита — нападение.

"Когда я уже понял, что здесь придется драться, говорю: "Пацаны, есть курить?" Они говорят: "Нет, нету у нас, мы не курим". И я просто ломанулся на них", — рассказывает Шамиль. Признается: одному на четверых было страшновато: "Когда ты видишь человека, который стонет, кровь на лице… Я сделал все, что мой отец мне показывал и объяснял".

Девушка серьезно не пострадала, но была в шоке и постоянно кричала.

"У нее была разорвана блузка, я ей дал куртку. Мне пришлось на нее тоже накричать, я говорю: "Успокойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Я из России, тоже русский, я дагестанец. Я тебя отвезу домой — и все".