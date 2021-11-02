"Сделал все, что отец объяснял". Парень из Дагестана спас девушку от четверых грабителей

"Никто ничего не знал. Я не афишировал, меня удивляет то, что я сейчас читаю. Интересные комментарии люди пишут: "Ему за каждого по миллиону дать — деньги, что-то приобрести". Мне этого ничего не надо. Если бы я даже был бедным, я никогда не попросил бы это. Я знаю, что если не в этой жизни, то на том свете все равно зачтется. Говорят, человек два раза умирает — когда его хоронят и когда забывают. Так и есть", — говорит Шамиль.
"Я из России, тоже русский: дагестанец"
В тот вечер всё решили запутавшиеся в кармане наушники. Шамиль тогда жил в Санкт-Петербурге и в новогодние каникулы возвращался от товарища домой. Шел поздно вечером мимо Парка Победы, хотел по дороге послушать музыку, но проводочки в кармане перепутались, это вызвало заминку и изменило ход событий.
"Услышал не очень отчетливо голос — типа "Помогите". Подумал: праздничные дни, детвора играет, молодежь просто шумит. Пошел в том направлении, и мысли в голове: "Может, сейчас нарвусь на пацанов каких-то молодых — сидят, отдыхают". Потом уже увидел очертания — на девушке сидел парень и рядом стояли другие, всего четверо", — вспоминает Шамиль.
Тогда пришлось действовать по тактике: лучшая защита — нападение.
"Когда я уже понял, что здесь придется драться, говорю: "Пацаны, есть курить?" Они говорят: "Нет, нету у нас, мы не курим". И я просто ломанулся на них", — рассказывает Шамиль. Признается: одному на четверых было страшновато: "Когда ты видишь человека, который стонет, кровь на лице… Я сделал все, что мой отец мне показывал и объяснял".
Девушка серьезно не пострадала, но была в шоке и постоянно кричала.
"У нее была разорвана блузка, я ей дал куртку. Мне пришлось на нее тоже накричать, я говорю: "Успокойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Я из России, тоже русский, я дагестанец. Я тебя отвезу домой — и все".
Обращаться в полицию пострадавшая тогда не стала. Ее судьба сложилась благополучно: Шамиль познакомил девушку со своим другом, и она вышла за него замуж. У самого спасителя тоже подрастает трехлетний сын.
"Меня вот это задевает очень"
Шамиль родился в Дагестане, где мирно соседствует множество национальностей. До службы в Северной Осетии он успел пожить в Москве и Петербурге, за это время обзавелся местными друзьями, но по национальностям старается их не делить. Считает, что поведение человека в основном определяет воспитание.
"Смотрю, в интернете что творится: "Дагестанец спас русскую от русских парней" — меня вот это задевает очень, если честно, очень сильно. Какая разница? Мы — многонациональный народ, государство. И в каких-то мероприятиях вместе, в международных отношениях — все взаимосвязано", — рассуждает Шамиль.
Недавний случай в московском метро, когда выходцы с Северного Кавказа жестоко избили пассажира, его очень расстраивает.
"Это не спортсмены — это никто, я даже не знаю, как их назвать. Это позор. Пацана жалко, молодец, что заступился, — рассуждает военнослужащий. — Но мне интересно: а кто это снимал, просто рядом стоял, — понимают ли люди, что делается? Отодвинь людей, помоги, разними их. Нет, они до конца, как будто бои без правил устроили, ставки сделали, в ожидании смотрят. Это очень страшно, это не сострадание".
"Можно сказать — все мы, наверное, немножко плохие, идеальных нет. Может, я тоже где-то сделал что-то не то, кого-то обидел, оскорбил. Никто из нас не совершенен", — считает Шамиль.
"Если ты спортсмен с поломанными ушами..."
"Вообще, я по специальности юрист. Не ожидали? Видите, вы тоже не ожидали", — ухмыляется Шамиль. Он учился в Белгородском университете кооперации, экономики и права.
"Представьте: сидит аудитория, и в этой аудитории почти все девушки и четыре парня, и все — мастера спорта. Все думают: если ты спортсмен с поломанными ушами, ты не имеешь даже понимания, что такое образование. А мы учились, ходили в библиотеки, готовились к семинарам, сдавали госэкзамен", — рассказывает Шамиль.
Спорта в его в жизни действительно много: борьба, бокс, кикбоксинг, боевое самбо. Отец с детства подгонял каждое утро выходить на пробежку. Последнее увлечение — грэпплинг, вид единоборства довольно суровый, где используются болевые и удушающие приемы.
"У меня был товарищ, у него сейчас свой клуб, в котором он развивает этот вид, такого в Дагестане не было. Я приходил в клуб, где детишки занимаются, друг им обо мне рассказал. И каждый ребенок, который занимался в зале, сделал какой-то прием и на меня смотрит: обратил ли я на него внимание или нет. Мне, честно, было очень приятно", — признается Шамиль.
Теперь Вагабов служит в разведбатальоне, но вообще мечтал он о профессии еще более деликатной — хотелось стать нейрохирургом.
"Потому что это очень сложно: смотришь — человек здоровый, а маленькая проблема, одно движение — и он может умереть. Но не получилось", — рассказывает Шамиль. Он вспоминает, как однажды в детстве они с мамой встретили на улице старичка, который упал на противоположной стороне дороги.
"Я остановился, мама подумала, что он выпивший, испугалась за меня, говорит: "Не подходи, Шамиль, кто его знает". Я перебежал дорогу — оказалось, что у этого человека был микроинсульт, — рассказывает он. — Я если чем-то не могу помочь, то меня гложет это".
Кристина Абелян