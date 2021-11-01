Депутат Рады сообщила, что Саакашвили похудел на 20 кг за месяц голодовки

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в течение месяца голодает в тюрьме города Рустави, похудел на 20 кг. Об этом в понедельник сообщила журналистам депутат Верховной рады Елизавета Ясько, навестившая бывшего президента.

"Мы поговорили о политике в Грузии и на Украине. Он [Саакашвили] бодр, однако я вижу, что с каждым разом его состояние ухудшается. Это не должно продолжаться. На данный момент, к сожалению, он вновь отказывается прекращать голодовку. Он похудел больше, чем на 20 кг", - сказала Ясько, об отношениях с которой незадолго до своего задержания сообщил Саакашвили.

Она также добавила, что власти Украины хотели бы вернуть Саакашвили, однако решение этого вопроса зависит от грузинской стороны.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он находится в пенитенциарном заведении города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевезти его в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты категорически против этого. Они настаивают, чтобы бывшего грузинского лидера доставили в частную гражданскую клинику.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.