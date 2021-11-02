В Саратовской области завершили ремонт газопровода, на котором произошла авария

САРАТОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Устранена авария на газопроводе, из-за которой два села в Саратовской области остались без газа, сообщили ТАСС во вторник в прокуратура региона. Уточняется, что газ начнет поступать в дома утром, когда граждан предупредят о восстановлении газоснабжения.

"Авария устранена, идет восстановление газоснабжения сел", - сказал собеседник агентства.

В понедельник произошла авария на газопроводе низкого давления между селами Юрьевка и селами Михайловка Саратовского района, в результате в 207 домах была прекращена подача газа.