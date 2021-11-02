ВЦИОМ: россияне считают, что в стране уделяется недостаточно внимания проблемам инвалидов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более двух третей (69%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что государство уделяет слишком мало внимания проблемам людей с инвалидностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте центра во вторник.

"Большинство наших сограждан (69%) полагают, что в настоящее время государство уделяет недостаточно или слишком мало внимания проблемам инвалидов. 20% считают его достаточным, 10% затруднились ответить, и только 1% убеждены, что внимания со стороны государства этому вопросу слишком много. За три года соотношение мнений россиян по этому вопросу не изменилось", - говорится в сообщении.

Большинство (62%) респондентов лично знают людей с инвалидностью, каждый четвертый (26%) из них проживает вместе с родственниками-инвалидами. Основными трудностями, с которыми сталкиваются инвалиды, по мнению россиян, являются перемещение по городу (34%), сложности со входом и выходом из дома (29%), недостаточный размер пособий (26%), проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами (23%), а также проблемы с трудоустройством (17%). Отвечая на вопрос о том, какие составляющие доступной среды для инвалидов имеются в их населенных пунктах, участники опроса назвали пандусы (52%), специальные парковки (49%), туалеты (27%), тактильные таблички (25%), дополнительные возможности для посадки в транспорт (25%). При этом в восприятии россиян инфраструктура для инвалидов наиболее доступна в крупных городах.

Половина опрошенных (51%) считают, что проблемы людей с инвалидностью важны, а государство должно принять экстренные меры по их решению. Порядка 39% наших сограждан согласны, что проблемы инвалидов довольно важны, но сейчас у страны есть другие, более насущные проблемы, и всего 4% полагают, что эти затруднения не являются актуальными, а их решение можно отложить на длительное время.

"Половина опрошенных видят изменения в доступности среды в лучшую сторону, это говорит о том, что постепенно, шаг за шагом, в нашей стране создается безбарьерная среда. Однако остается еще ряд проблем, таких как доступность жилья (в ряде случаев люди с инвалидностью не могут выйти из дома), долгий срок ожидания санаторно-курортного лечения, недоступность современных средств реабилитации, которые позволяют вести независимый образ жизни", - прокомментировал результаты опроса председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 октября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.