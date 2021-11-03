В Москве подготовили онлайн-программу в честь Дня народного единства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Культурные учреждения столицы подготовили онлайн-программу для горожан в честь Дня народного единства, который состоится 4 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Десятки интереснейших онлайн-событий пройдут в День народного единства. Они состоятся 4 ноября на интернет-площадках музеев, библиотек, культурных центров, дворцов творчества и молодежных общественных организаций. Можно отметить праздник, приняв участие в виртуальных экскурсиях, лекциях, мастер-классах и флешмобах. Все мероприятия пройдут бесплатно. На некоторые из них потребуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Так, например, познакомить детей с традициями народов России поможет Дом культуры "Маяк". Специально для юных зрителей там подготовили видеосюжет "Такая разная Россия". Это увлекательный рассказ о народах, которые населяют территорию нашей страны, а также о гербах, флагах и их значении. Лекция начнется в 12:00. Посмотреть ее можно на странице Дома культуры во "ВКонтакте".

В свою очередь послушать патриотические песни разных стран приглашает культурный центр "Москворечье". В 12:00 в его аккаунте в Instagram начнется праздничный онлайн-концерт "Сердца, бьющиеся вместе".

"Самых юных зрителей в День народного единства будут ждать столичные дворцы детского творчества. В режиме онлайн для ребят пройдут веселые мастер-классы, познавательные занятия и концерты. Так педагоги центра детского творчества "Строгино" на мастер-классе в 14:00 научат делать фигуру медведя - неофициальный символ России - в технике оригами. Для работы понадобятся бумага белого и коричневого цветов, ножницы", - говорится в сообщении.

О празднике

День народного единства - один из самых молодых государственных праздников в России. Праздник отмечается 4 ноября с 2005 года.