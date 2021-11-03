Система QR-кодов продолжит действовать в Ивановской области после нерабочих дней

ИВАНОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов для посещения торговых центров и учреждений культуры продолжит действовать в Ивановской области после 7 ноября. Об этом в среду сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"С 8 ноября и до улучшения эпидситуации в регионе сохраняется особый режим доступа граждан в торгово-развлекательные центры, учреждения культуры - музеи, выставочные центры, филармонию, кинотеатры. Посетить их могут совершеннолетние граждане при предъявлении паспорта и документа о вакцинации, это может быть QR-код; документа, подтверждающего наличии антител, либо справки о ПЦР-тестировании с отрицательным результатом со сроком давности такой справки не более трех дней", - сообщила Эрмиш.

Кроме того, на неопределенный срок сохраняется запрет на концерты, конференции, форумы, спортивные мероприятия, за исключением тех, которые проводятся профессиональными спортивными лигами. При этом детские сады с 8 ноября возвращаются к обычному режиму работы, поскольку режим нерабочих ней в регионе не продлевается.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 56 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 225 диагнозов, умерли 1866 человек.

В ковид-госпиталях находятся более 2,7 тыс. пациентов, из которых на аппаратах ИВЛ - 137 человек, это максимум с начала пандемии, свободными остаются 323 койки. Ежесуточная госпитализация составляет 184 человека. Всего вакцинировано 379 тыс. человек, это более 54% от плана.