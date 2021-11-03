Более половины жителей Вологодской области приняли участие во Всероссийской переписи

"1 ноября мы перешли экватор Всероссийской переписи населения. С 15 октября по сегодняшний день в области переписано почти 600 тысяч человек. Каждый третий переписной лист заполнен вологжанами на портале госуслуг. Мы понимаем, что пользователей этого ресурса значительно больше, а пользователи интернета - это порядка 80% трудоспособного населения области. Поэтому считаю, что этот ресурс до конца не использован", - привела пресс-служба слова заместителя руководителя Вологдастата Татьяны Болуковой.

В итоге основная нагрузка ложится на временный переписной персонал - это почти 2,5 тыс. переписчиков-контролеров. По всей области открыты 350 стационарных переписных участков, на которых можно принять участие в исследовании. Переписные участки работают во всех муниципалитетах. Переписчики также будут обходить дома в нерабочие и праздничные дни.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.