Челябинские власти расширили действие системы QR-кодов на любые мероприятия в помещениях

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где с конца октября заражаемость коронавирусом впервые преодолела отметку в 500 зарегистрированных случаев в день, расширили действие системы QR-кодов на мероприятия с любым количеством участников, проводимых в закрытых помещениях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих", - сказано в сообщении.

Кроме того, по решению властей с 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. После 7 ноября и до особого распоряжения QR-коды будут необходимы для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

Также сообщается, с 1 декабря по 9 января 2022 года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет).

По данным областного Минздрава на 3 ноября, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 112 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больницы 90 778 пациентов, 15 885 человек продолжают лечение. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, социальное дистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, посетители торговых центров обязаны иметь при себе QR-код.