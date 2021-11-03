В Коми расширят практику применения QR-кодов с 8 ноября

СЫКТЫВКАР, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми расширят применение QR-кодов с 8 ноября, на данный момент они необходимы для прохода на спортивные и культурные мероприятия. Перечень организаций, на которые в дальнейшем будут распространяться коды, утвердит региональный оперштаб на заседании 6 ноября. Об этом сообщило в среду региональное правительство.

"В соответствии с указом "О введении режима повышенной готовности" в Коми с 8 ноября до улучшения эпидобстановки вводится система QR-кодов. На сегодня QR-код необходимо предъявлять в местах проведения спортивных и культурных мероприятий. С 8 ноября перечень организаций будет расширен. Он будет утвержден на очередном заседании республиканского оперативного штаба 6 ноября", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте". Требования не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

На 3 ноября в Коми выявлено 80 117 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 390 заболевших. Выздоровел 69 721 человек, умерли 1 999. Завершили вакцинацию более 278 тыс. человек, или почти 48% взрослого населения региона, план по вакцинации выполнен на 55%.

Нерабочие дни объявлены в регионе с 30 октября по 7 ноября, разрешено работать только розничной торговле, аптекам, организациям общепита - исключительно навынос и доставку. Учреждениям культуры разрешено заполнять залы наполовину при условии наличия у гостей QR-кодов. На заседании регионального оперштаба 6 ноября будет решаться вопрос о возможном продлении нерабочих дней, сообщал ранее глава региона Владимир Уйба.