Общественная палата представила рейтинг фейков о Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Рейтинг главных фейков о Всероссийской переписи населения возглавили "слив" данных волонтеров переписи в сеть и опрос населения мошенниками, которые маскируются под переписчиков. Самые популярные факты, дезинформирующие население, представил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич на круглом столе "Цифровые угрозы для гражданского общества" в рамках итогового форума "Сообщество" в среду.

"Рейтинг фейков был составлен исходя из их охвата. Самый мощный фейк - это информация о том, что данные волонтеров переписи утекли в сеть. Вторая история по охвату - сейчас она уже почти на первом месте - это фейк о том, что вместо переписчиков приходят в дома к людям мошенники, которые ставят своей целью кражу личных данных", - пояснил он ТАСС.

В рейтинг самых популярных фейков о Всероссийской переписи населения вошла информация о том, что Росстат якобы предложил разрешить переписчикам вскрывать двери тех россиян, которые отказываются с ними разговаривать. "Также в сети встречается информация про "хитрый план переписчиков", которые якобы специально занижают статистику по определенным национальностям или группам населения", - добавил Малькевич.

Федеральная служба государственной статистики, которая занимается организацией переписи, со своей стороны активно борется с распространением фейковой информации о ней в сети, заявил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. "Росстат регулярно дает комментарии средствам массовой информации, чтобы развеять любой возникающий миф о переписи. Кроме того, мы ведем большую работу в соцсетях - на всех наших аккаунтах можно найти либо ироничное, либо жесткое опровержение, все зависит от серьезности возникнувшего фейка", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий в регионах, организованных Общественной палатой РФ. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.