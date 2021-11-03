Школьникам и студентам Смоленской области продлили каникулы до 10 ноября включительно

ТАСС, 3 ноября. Власти Смоленской области продлили каникулы для школьников и студентов до 10 ноября включительно на фоне ситуации с коронавирусом, следует из указа губернатор региона Алексея Островского. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в Смоленской области до 10 ноября включительно продлеваются каникулы для школьников всех классов, лиц, получающих среднее и высшее профессиональное образование. Те же условия распространяются на режим обучения по программам спортивной подготовки. На этот период времени в регионе будут работать дежурные группы в детских садах.

Ранее в Смоленской области продлили режим нерабочих дней до 10 ноября включительно. На этот период приостановлен доступ жителей к предприятиям сферы обслуживания, в том числе салонам красоты и фитнес-центрам, а также учреждениям культуры. В гостиницах разрешается работа заведений общепита для обслуживания проживающих в них граждан при наличии у работников необходимых документов и при условии тестирования сотрудников на коронавирус раз в три дня. Введена обязательная самоизоляция для не привитых от ковида граждан старше 60 лет. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.

В течение недели в Смоленской области ежедневно выявляется более 500 случаев заражения коронавирусом. По данным статистики стопкоронавирус.рф на 3 ноября, за все время пандемии в регионе диагностировано 63 542 случая заболевания, из них 595 - за последние сутки. Выздоровели 48 553 человека, умерли 1 943.