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Обновлено 

Смоленские власти продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно

Заработная плата сохранится

ТАСС, 3 ноября. Власти Смоленской области продлевают режим нерабочих дней, введенный в регионе с 28 октября, до 10 ноября включительно. Соответствующий указ губернатора Алексея Островского опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Пункт 2 после слов "с 28 по 29 октября 2021 года (включительно)" дополнить словами "с 8 по 10 ноября 2021 года (включительно)", - говорится в тексте документа.

Согласно тексту указа, период нерабочих дней в регионе продлевается с сохранением заработной платы с 8 ноября до 10 ноября включительно.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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