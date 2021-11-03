Смоленские власти продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно

ТАСС, 3 ноября. Власти Смоленской области продлевают режим нерабочих дней, введенный в регионе с 28 октября, до 10 ноября включительно. Соответствующий указ губернатора Алексея Островского опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Пункт 2 после слов "с 28 по 29 октября 2021 года (включительно)" дополнить словами "с 8 по 10 ноября 2021 года (включительно)", - говорится в тексте документа.

Согласно тексту указа, период нерабочих дней в регионе продлевается с сохранением заработной платы с 8 ноября до 10 ноября включительно.