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Всероссийская перепись населения

В Северной Осетии более 63% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения

Почти 60 тыс. жителей воспользовались для этого порталом госуслуг

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 63% жителей Северной Осетии уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

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"В Северной Осетии, по информации Росстата, 690,5 тыс. жителей. По данным на 3 октября, переписано почти 436 тыс. человек - это 63,1%. Из них 58,9 тыс. жителей воспользовались порталом госуслуг", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии созданы все условия для проведения мероприятия: сформирована необходимая нормативно-правовая база, контролеры прошли обучение, они обеспечены всеми необходимыми техническими средствами и материалами. Также сформирована группа волонтеров - более 100 человек.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 1 октября 2021 года, в том числе, в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Вся информация о переписи размещена на официальном сайте.

Теги
Северный КавказСеверная ОсетияВсероссийская перепись населения
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