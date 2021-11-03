В Северной Осетии более 63% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 63% жителей Северной Осетии уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Северной Осетии, по информации Росстата, 690,5 тыс. жителей. По данным на 3 октября, переписано почти 436 тыс. человек - это 63,1%. Из них 58,9 тыс. жителей воспользовались порталом госуслуг", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии созданы все условия для проведения мероприятия: сформирована необходимая нормативно-правовая база, контролеры прошли обучение, они обеспечены всеми необходимыми техническими средствами и материалами. Также сформирована группа волонтеров - более 100 человек.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 1 октября 2021 года, в том числе, в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Вся информация о переписи размещена на официальном сайте.