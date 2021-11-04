Адвокат заявил, что у Саакашвили из-за голодовки начались провалы в памяти

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который несколько недель назад объявил голодовку в тюрьме, продолжает ухудшаться, в частности у него начались провалы в памяти. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор грузинского телеканала Mtavari Arkhi , адвокат бывшего главы государства Ника Гварамия.

"Михаил Саакашвили уже очень плохо чувствует себя. Это уже физически заметно. У него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти. Он не может вспомнить имена людей. Он пока помнит мое имя, однако во время беседы стало понятно, что он не помнит имена нескольких своих друзей", - сказал он после встречи с подзащитным.

Адвокаты и сторонники бывшего президента по-прежнему требуют от властей, чтобы его доставили в гражданскую клинику, а не в тюремную, как предлагают в Минюсте.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, а по двум из них заочно уже приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что грозит ему лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время политик проживал и работал на Украине, он имеет гражданство этой страны.