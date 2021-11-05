Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК уголовное дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"По поручению Александра Бастрыкина дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета дал поручение руководству ГСУ СК по Москве принять неотложные меры совместно со столичным ГУВД к установлению личностей всех нападавших и их задержанию", - сообщили в СК.

Бастрыкин также дал своим подчиненным указание в кратчайшие сроки ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции установили всех участников нападения на мужчину в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Трое из них задержаны.

По данным СК, вечером в четверг несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью маленькому ребенку. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года. По словам его отца, один из нападавших ударил мальчика по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что причиной нападения мог послужить словесный конфликт.