ТАСС, 6 ноября. В Курганскую область доставили 20 тыс.доз вакцины "Спутник Лайт", о дефиците которой ранее говорил губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщили в оперативном штабе.

29 октября в правительстве региона сообщили о том, что запасы "Спутника Лайт" закончились, 3 ноября губернатор уточнял, что дефицит препарата сохраняется.

"В Курганскую область поступило 20 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Она предназначена для вакцинации тех, кто более шести месяцев назад уже проходил вакцинацию или переболел коронавирусом", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в ближайшие дни "Спутник Лайт" передадут в лечебные учреждения и на пункты вакцинации.

В Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100, согласно данным регионального оперативного штаба.