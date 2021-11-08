Верховный суд РФ решит вопрос о подсудности по делу экс-губернатора Фургала

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ в понедельник решит, какой суд будет рассматривать уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Слушания по вопросу о территориальной подсудности назначены в 10:00 мск", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, Фургал и его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, желая увеличить доход подконтрольной им коммерческой организации, занимавшейся скупкой лома черного металла, в 2004 году создал организованную группу для убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые за деньги для совершения преступлений наняли Марата Кадырова и Андрея Палея.

В июле 2004 года Кадыров в поселке городского типа Прогресс Амурской области бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Мужчине по счастливой случайности выжил. После этого из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена, считает следствие. Чтобы скрыть это преступление, Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя.

Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от органов следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается, сказали ранее в Генпрокуратуре.

Как сообщала ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, причастность Фургала и его сообщников к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности. Сам Фургал вину не признает и будет добиваться рассмотрения своего дела судом присяжных.

9 ноября Первый апелляционный суд общей юрисдикции решит вопрос о законности продления Фургалу меры пресечения в виде ареста.