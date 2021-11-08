Пожар в ковидном отделении больницы Ижевска возник из-за возгорания диодного светильника

ТАСС, 8 ноября. Светодиодный светильник стал причиной пожара в ковидном отделении больницы Ижевска, из которой были эвакуированы более 70 человек. Об этом сообщил в понедельник начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин на аппаратном совещании в правительстве.

"Причина пожара - недостаток конструкции изготовления электрооборудования. Это светодиодные светильники, которые устанавливаются без сертификатов - чем дешевле, тем лучше. Это уже третий случай горения светильников", - отметил Фомин.

В связи с этим он предложил организовать своевременное обслуживание имеющихся в учреждениях социальной сферы электросетей и электроприборов, провести ревизию электроприборов. Также планируется проработать вопрос по установке дополнительной защиты в таких устройствах.

Пожар возник вечером 27 октября в ковидном отделении горбольницы № 6 в Ижевске. Площадь возгорания составила около 5 кв. м. Всего к тушению пожара привлекались 16 единиц техники и 64 человека.