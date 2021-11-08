Почти 85% россиян уже приняли участие в переписи населения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти 85% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это порядка 120 млн человек. Об этом сообщается на официальной странице правительства РФ в Instagram .

"Более 120 млн человек уже ответили на вопросы переписи. Это почти 85% населения России. Из них более 23 млн - на портале госуслуг", - указано в сообщении.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.