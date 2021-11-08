{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Лесники Бурятии перевыполнили план по заготовке семян сосны вдвое

Саженцы высадят на месте сгоревшего леса

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Лесники Бурятии более чем в два раза перевыполнили план по заготовке семян сосны, из которых будут выращиваться деревья для высадки вместо сгоревшего леса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

На эту тему
От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин
От Карелии до Якутии.

"В этом году лесники перевыполнили план по заготовке семян лесных растений на 75%. Они заготовили 700 кг семян сосны при плане в 400 кг. Такой запас позволит восстанавливать лес в республике даже в неурожайные годы. Весной семена высеют в лесных питомниках, а затем выращенные заботой сосенки высадят на погибших от пожаров территориях", - сообщили в ведомстве.

Пока семена хранятся в стеклянных бутылях в специальных помещениях. В таких бутылях также есть кобальтовая бумага. "Она помогает определить, соблюдается ли необходимый уровень влажности. Если не влажность нарушится, синяя кобальтовая бумага становится розовой", - приводит пресс-служба слова инженера по лесовосстановлению Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анны Салисовой.

Благодаря перевыполнению плана по заготовке семян РАЛХ планирует увеличить количество лесных питомников для выращивания посадочного материала и нарастить площадь восстановленных лесов. В 2021 году площадь территорий для лесовосстановительных работ увеличилась почти вдвое: если в 2020 году сеянцы сосны высадили примерно на 1 тыс. га, то в 2021 году - на 1,8 тыс. га, сообщила ТАСС главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Ольга Быкова.

"Каждый год в Бурятии высаживаются сеянцы сосны, так как именно сосна является преобладающей породой деревьев на лесных участках, нуждающихся в восстановлении. Плюс сеянцы этого дерева неприхотливы и приспособлены к особенностям климата региона - жаркому и засушливому лету и холодным зимам", - пояснила она.

В 2021 году площадь лесных пожаров в Бурятии по сравнению с 2020 годом снизилась в 50 раз, количество - почти в четыре раза. "С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировали 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тыс. га - это самый низкий показатель за последние 30 лет. За аналогичный период 2020 года регистрировали 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс. га", - уточнила Быкова. Режим ЧС республиканского масштаба из-за возгораний в 2021 году в регионе не вводился ни разу, особый противопожарный режим действовал с 1 апреля по 13 сентября.

Работы по восстановлению леса проводятся по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". На мероприятия по лесовосстановлению из федерального бюджета Бурятии выделили 81,6 млн рублей.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииБурятия
Пандемия COVID-19
Балтфлот передал 5 тонн кислорода медикам Калининградской области
По данным пресс-службы флота, обеспечение кислородом больниц проходит без ущерба боеготовности частей
Читать полностью