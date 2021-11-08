Лесники Бурятии перевыполнили план по заготовке семян сосны вдвое

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Лесники Бурятии более чем в два раза перевыполнили план по заготовке семян сосны, из которых будут выращиваться деревья для высадки вместо сгоревшего леса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В этом году лесники перевыполнили план по заготовке семян лесных растений на 75%. Они заготовили 700 кг семян сосны при плане в 400 кг. Такой запас позволит восстанавливать лес в республике даже в неурожайные годы. Весной семена высеют в лесных питомниках, а затем выращенные заботой сосенки высадят на погибших от пожаров территориях", - сообщили в ведомстве.

Пока семена хранятся в стеклянных бутылях в специальных помещениях. В таких бутылях также есть кобальтовая бумага. "Она помогает определить, соблюдается ли необходимый уровень влажности. Если не влажность нарушится, синяя кобальтовая бумага становится розовой", - приводит пресс-служба слова инженера по лесовосстановлению Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анны Салисовой.

Благодаря перевыполнению плана по заготовке семян РАЛХ планирует увеличить количество лесных питомников для выращивания посадочного материала и нарастить площадь восстановленных лесов. В 2021 году площадь территорий для лесовосстановительных работ увеличилась почти вдвое: если в 2020 году сеянцы сосны высадили примерно на 1 тыс. га, то в 2021 году - на 1,8 тыс. га, сообщила ТАСС главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Ольга Быкова.

"Каждый год в Бурятии высаживаются сеянцы сосны, так как именно сосна является преобладающей породой деревьев на лесных участках, нуждающихся в восстановлении. Плюс сеянцы этого дерева неприхотливы и приспособлены к особенностям климата региона - жаркому и засушливому лету и холодным зимам", - пояснила она.

В 2021 году площадь лесных пожаров в Бурятии по сравнению с 2020 годом снизилась в 50 раз, количество - почти в четыре раза. "С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировали 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тыс. га - это самый низкий показатель за последние 30 лет. За аналогичный период 2020 года регистрировали 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс. га", - уточнила Быкова. Режим ЧС республиканского масштаба из-за возгораний в 2021 году в регионе не вводился ни разу, особый противопожарный режим действовал с 1 апреля по 13 сентября.

Работы по восстановлению леса проводятся по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". На мероприятия по лесовосстановлению из федерального бюджета Бурятии выделили 81,6 млн рублей.