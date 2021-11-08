Часть обломков разбившегося Ан-12 доставили в аэропорт Иркутска для экспертизы

ТАСС, 8 ноября. Часть обломков потерпевшего крушение самолета Ан-12 авиакомпании "Гродно", на борту которого находились девять человек, доставили в аэропорт Иркутска для проведения экспертизы Международным авиационным комитетом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в среду в 14:45 мск. Позднее его обломки нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились девять человек, все они погибли.

"Идет вывоз обломков разбившегося самолета Ан-12. Их доставляют на территорию международного аэропорта Иркутск. 7 ноября вывезены четыре двигателя и лопасти самолета, проведена санитарная обработка территории крушения на площади 200 кв. м. Сегодня спланированы работы по вывозу оставшихся обломков Ан-12", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, обломки самолета будут изучать эксперты Международного авиационного комитета. Они выяснят точную причину авиакатастрофы. "Сейчас в Иркутске даже днем стоят минусовые температуры. Поэтому Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области договорилось с одной из авиакомпаний о предоставлении ангара. В нем будут обеспечены более комфортные условия работы экспертов", - цитирует Лобанова пресс-служба. По завершению следственных мероприятий фрагменты самолета будут переданы собственнику - белорусской авиакомпании "Гродно" - для утилизации. После вывоза фрагментов Ан-12 Министерство лесного комплекса Иркутской области проведет рекультивация почвы на месте авиакатастрофы.

По информации пресс-службы, родственники находившихся на борту Ан-12 начинают прибывать в регион. В Иркутск уже приехали сыновья командира разбившегося воздушного судна. Их разместили в одной из гостиниц города. С родственниками погибших работает специалист-психолог.

На борту находились граждане РФ, Республики Беларусь и Украины. Среди версий крушения следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия, а также техническую неисправность воздушного судна. Представители Минтранса Белоруссии направились в Иркутск для участия в совместном с российской стороной расследовании авиакатастрофы Ан-12. Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский сообщал, что самолеты Ан-12 белорусской авиации не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения.