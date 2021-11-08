Вологодской области выделили 158 млн рублей на кислородные концентраторы и лекарства

ВОЛОГДА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Вологодской области 158 млн рублей на покупку кислородных концентраторов для лечения пациентов от ковида в монопрофильных стационарах, а также на приобретение лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Правительство РФ оказывает регионам колоссальную финансовую поддержку, Вологодской области выделено более 64 млн рублей из федерального бюджета на покупку кислородных концентраторов для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Кроме того, область получит 94,5 млн рублей на бесплатные препараты от COVID-19 для амбулаторных пациентов. Лекарства будут распределяться в соответствии с назначениями лечащих врачей", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По словам руководителя региона, объем потребляемого медицинского кислорода постоянно растет и составляет уже восемь тонн в сутки в монопрофильных госпиталях Вологды, Череповца и Великого Устюга. "На сегодня 88 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, врачи борются за спасение их жизней. 848 человек находятся на кислородной поддержке, без кислорода дышать самостоятельно они не могут. Я благодарен "Северстали", которая помогает нам обеспечивать моногоспитали кислородом, и Минпромторгу, который выделяет нам квоты, которых пока недостаточно, чтобы закрывать все возрастающую потребность", - сообщил Кувшинников, поручив департаменту здравоохранения в сжатые сроки закупить кислородные концентраторы с высокой производительностью - свыше 1 тыс. литров в минуту.

Как отметил руководитель региона, ситуация с заболеваемостью ковидом остается тяжелой. Коэффициент распространения инфекции составляет больше единицы. На данный момент госпитализировано 1 786 человек, моногоспитали заполнены на 87%. Готовы к открытию еще два моногоспиталя в Сокольской и Шекснинской ЦРБ суммарно на 200 мест.

Об открытии дополнительного пункта вакцинации

Кувшинников также сообщил, что дополнительный пункт вакцинации от коронавируса заработает в Вологде с 9 ноября в выставочном комплексе "Русский дом" в центре города. Такое решение принято в связи с возросшими темпами иммунизации населения, особенно в областной столице.