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Пандемия COVID-19

Беглов: в Петербурге в период нерабочих дней удалось стабилизировать ситуацию с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Меры, принятые в период нерабочих дней в начале ноября, позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в эфире "Радио России" в понедельник губернатор города Александр Беглов.

"Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге. Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования", - отметил он.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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