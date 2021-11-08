В Самарской области план по вакцинации от коронавируса исполнили на 67%

ТАСС, 8 ноября. План по вакцинации от коронавируса в Самарской области выполнен на 67%, сообщает правительство региона в понедельник.

"От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%. Охват прививками нужно расширять, особенно это касается пожилых людей, которые относятся к группе повышенного риска по COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дефицита вакцин в регионе нет.

По данным правительства области, за прошедшую неделю на 25% меньше людей заболели ОРВИ и почти на 23% меньше - внебольничной пневмонией. Сфера здравоохранения отмечает снижение числа пациентов на амбулаторном и госпитальном этапах. Сейчас развернуто более 8 400 мест в ковид-госпиталях, лечение в них проходят 7 080 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Процент свободного коечного фонда сейчас составляет 16,4%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 146 100 случаев коронавируса с начала пандемии, выздоровели 109 249 человек.

В области введен масочно-перчаточный режим, запрещено нахождение несовершеннолетних (до 18 лет) на территории ТЦ и на фудкортах без сопровождения взрослых, действует запрет на работу ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок, фан-зон, проведение корпоративных мероприятий. Введен удаленный режим работы для 30% работников организаций, не вакцинированных сотрудников 60 лет и старше, беременных женщин. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.