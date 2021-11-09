В генконсульстве заявили, что россиян нет среди пострадавших в давке на концерте в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Россияне, согласно информации американских властей, отсутствуют в списке пострадавших в результате давки на концерте в штате Техас, произошедшей 5 ноября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне.

"По данным местных властей, среди потерпевших российских граждан не было", - отметили в диппредставительстве.

Согласно сведениям газеты Houston Chronicle, инцидент, в результате которого погибли восемь человек, произошел вечером 5 ноября в ходе церемонии открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время концерта люди начали тесниться возле передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. По информации телекомпании CNN, пострадали более 300 человек. В общей сложности мероприятие посетили свыше 50 тыс. человек.