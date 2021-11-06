CNN: в США более 300 человек пострадали при давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Более 300 человек пострадали в результате возникшей давки во время выступления рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее газета Houston Chronicle сообщила, что инцидент, в результате которого погибли восемь человек, произошел в пятницу в ходе открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание.

"Более 300 человек получили помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале", - приводит CNN слова представителя местных властей. По данным агентства Reuters, у 11 человек произошел сердечный приступ.

Как заявил глава местной пожарной службы Сэм Пенья, правоохранительные органы проводят расследование, изучая записи с камер видеонаблюдения. В частности, им предстоит выяснить, обеспечили ли организаторы фестиваля достаточное количество выходов с площадки.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.