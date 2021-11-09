Темпы вакцинации от COVID-19 в Коми выросли до 3,5 тыс. привитых в день

СЫКТЫВКАР, 9 ноября. /ТАСС/. Число прививаемых от коронавируса жителей Республики Коми увеличилось за последние недели в два раза – с 1,5 тыс. до 3,5 тыс. вакцинированных в день. Однако для быстрого достижения коллективного иммунитета, по оценке властей, необходимо ежедневно прививать до 7 тыс. человек, сообщил во вторник журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Дягилев.

"Темпы вакцинации за последние две-три недели немного подросли. Если мы раньше прививали около 1,5 тыс. человек, то сейчас близимся к 3-3,5 тыс. привитых [в день]. Но этого все равно недостаточно. Нам нужно прививать порядка 6,5-7 тыс. человек в день. Чем дольше будет продолжаться вакцинация, тем больше шансов у вируса мутировать. Поэтому наша задача - в сжатые сроки закончить вакцинацию, привить 80% взрослого населения, сейчас привито около 60%", - сказал Дягилев.

Ранее Минздрав региона отмечал возросшую заболеваемость коронавирусом среди детей. На 2 ноября в Коми было 113 госпитализированных детей, из них двое находились в тяжелом состоянии, у 40 была диагностирована пневмония. До этого среди детей фиксировались единичные случаи заболевания.

На 8 ноября в Коми выявлено 82 114 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 400 заболевших. Выздоровели 70 104 человека, умерли 2 040 человек. Первым компонентом вакцины привиты 309 890 человек, завершили вакцинацию 285 849 человек, или 61% от плана. Период нерабочих дней был объявлен в регионе с 30 октября по 7 ноября. С 8 ноября расширен перечень общественных мест, где требуется QR-код, либо справки вакцинированного или переболевшего, или действительный ПЦР-тест.