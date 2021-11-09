Студенты-медики Владимирской области окажут психологическую помощь пострадавшим от ковида

ВЛАДИМИР, 9 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев поручил разработать для студентов-медиков курс, прохождение которого позволит молодежи оказывать психологическую поддержку людям, пострадавшим от коронавируса. Об этом по итогам встречи главы региона со студентами сообщается на сайте администрации.
Во вторник Александр Авдеев провел встречу со студентами-медиками Владимирской области. В ходе мероприятия студенты-волонтеры выразили желание получать специальные знания для оказания грамотной психологической поддержки людям, пострадавшим от COVID-19.
"Александр Авдеев одобрил идею и поручил проработать специальный выездной курс подготовки для студентов. Также он сообщил о своем решении поощрить волонтеров-медиков бесплатными проездными билетами на общественный транспорт. Есть принципиальная позиция поддержать студентов-медиков, вносящих свою лепту в борьбу с коронавирусом, и материально", - говорится в сообщении.
Как ожидается, навыки по оказанию психологической помощи переболевшим и людям, которые панически боятся самого коронавируса, вакцинации от него, связанных с ковидом явлений, помогут волонтерам разгрузить штатных медиков, отчасти снять нагрузку со службы скорой помощи.
Студенты в регионе
Сегодня в четырех базовых медицинских колледжах региона во Владимире, Александрове, Муроме и Коврове учатся порядка 2 тысяч студентов.
"Вы проходите учебу в "боевых" условиях, видите, что происходит, и понимаете, насколько каждый из вас важен. Многие студенты совмещают образование с активным участием в волонтерском движении, а кто-то и с рабочей практикой. Ситуация по заболеваемости очень серьезная, государству и обществу необходима любая помощь. Только вместе мы сможем справиться с пандемией и вернуться к нормальной жизни. Спасибо за активную жизненную позицию!" - приводятся в сообщении слова Авдеева.
Ранее власти сообщили о привлечении студентов-медиков к работе в бригадах скорой помощи для того, чтобы решить вопрос с нехваткой кадров.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 65 712 случаев заболевания, в том числе 323 за последние сутки. Выздоровели 53 004 человека, отмечено 2 299 смертельных исходов. Первый этап вакцинации прошли 414 429 жителей, второй - 401 800. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,5%.