Студенты-медики Владимирской области окажут психологическую помощь пострадавшим от ковида

Во вторник Александр Авдеев провел встречу со студентами-медиками Владимирской области. В ходе мероприятия студенты-волонтеры выразили желание получать специальные знания для оказания грамотной психологической поддержки людям, пострадавшим от COVID-19.

ВЛАДИМИР, 9 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев поручил разработать для студентов-медиков курс, прохождение которого позволит молодежи оказывать психологическую поддержку людям, пострадавшим от коронавируса. Об этом по итогам встречи главы региона со студентами сообщается на сайте администрации.

"Александр Авдеев одобрил идею и поручил проработать специальный выездной курс подготовки для студентов. Также он сообщил о своем решении поощрить волонтеров-медиков бесплатными проездными билетами на общественный транспорт. Есть принципиальная позиция поддержать студентов-медиков, вносящих свою лепту в борьбу с коронавирусом, и материально", - говорится в сообщении.

Как ожидается, навыки по оказанию психологической помощи переболевшим и людям, которые панически боятся самого коронавируса, вакцинации от него, связанных с ковидом явлений, помогут волонтерам разгрузить штатных медиков, отчасти снять нагрузку со службы скорой помощи.

Студенты в регионе

Сегодня в четырех базовых медицинских колледжах региона во Владимире, Александрове, Муроме и Коврове учатся порядка 2 тысяч студентов.

"Вы проходите учебу в "боевых" условиях, видите, что происходит, и понимаете, насколько каждый из вас важен. Многие студенты совмещают образование с активным участием в волонтерском движении, а кто-то и с рабочей практикой. Ситуация по заболеваемости очень серьезная, государству и обществу необходима любая помощь. Только вместе мы сможем справиться с пандемией и вернуться к нормальной жизни. Спасибо за активную жизненную позицию!" - приводятся в сообщении слова Авдеева.

Ранее власти сообщили о привлечении студентов-медиков к работе в бригадах скорой помощи для того, чтобы решить вопрос с нехваткой кадров.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 65 712 случаев заболевания, в том числе 323 за последние сутки. Выздоровели 53 004 человека, отмечено 2 299 смертельных исходов. Первый этап вакцинации прошли 414 429 жителей, второй - 401 800. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,5%.