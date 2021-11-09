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Пациентов начали возвращать в ковидное отделение больницы Ижевска, где произошел пожар

Инцидент произошел 27 октября в здании горбольницы №6, причиной ЧП стало возгорание светодиодного светильника

ТАСС, 9 ноября. Ковидное отделение горбольницы №6 в Ижевске возобновляет работу в полном режиме после устранения последствий пожара, сообщил во вторник в прямом эфире в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

"С сегодняшнего дня начали возвращать пациентов", - сказал Бречалов.

Ранее он поблагодарил врачей и пожарных за профессионализм, грамотные и решительные действия при тушении пожара в больнице.

Пожар возник вечером 27 октября в ковидном отделении горбольницы №6 в Ижевске. Площадь возгорания составила около 5 кв. м. Всего к тушению пожара привлекались 16 единиц техники и 64 человека. Причина - возгорание светодиодного светильника.

Теги
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