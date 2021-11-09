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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ревакцинируется от коронавируса в декабре

Глава региона в первый раз прошел вакцинацию в мае этого года

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров намерен ревакцинироваться от нового коронавируса в декабре 2021 года. Об этом в прямом эфире ГТРК "Самара" сообщил Азаров.

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Как сообщал ТАСС, глава Самарской области вакцинировался от коронавируса в мае этого года несмотря на то, что ранее переболел инфекцией.

"Врачи об этом говорят, [что] наиболее надежная двухфазная вакцинация "Спутник V", я его себе поставил, я этого не скрывал с самого начала. Я чувствую себя и сейчас нормально, и во время вакцинации никаких проблем не испытывал. Скоро ревакцинироваться мне. Конечно, пойду, у меня срок подходит в декабре. Мы покажем это по телевизору, люди, наверное, последуют примеру", - сказал он.

Азаров отметил, что сегодня регион полностью обеспечен вакцинами - за весь период поступило 1 685 678 доз. Количество самарцев, привитых первым компонентом, составило около 1,4 млн человек. По словам Азарова, в ближайшие дни в регион ожидаются поставки по 30 тыс. вакцин "Спутника V" и "Спутника Лайт".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 9 ноября в регионе зарегистрировано около 148 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 110 тыс. пациентов, еще около 4,9 тыс. человек скончались. Ранее сообщалось, что за период нерабочих дней в регионе увеличилась доля свободного коечного фонда, при этом сократилась заболеваемость ОРВИ и пневмониями.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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