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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

ООН подчеркивает необходимость соблюдать права мигрантов на польско-белорусской границе

В организации отметили, что право страны защищать свои границы не отменяет ее обязанности по обеспечению прав человека

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Право страны защищать свои границы не отменяет ее обязанности по обеспечению прав человека, особенно мигрантов. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию на границе Польши и Белоруссии.

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"У каждой страны есть право и обязанность защищать свои границы. Но это не освобождает такую страну от соблюдения международного права, особенно в вопросе беженцев, а также от обязанности достойно относиться к людям", - сказал он.

"Мы хотим увидеть, что к ищущим лучшую жизнь людям относятся с уважением, что права тех, кто ищет убежище, соблюдаются, - продолжил Дюжаррик. - Мы не хотим видеть, что мужчин, женщин и детей используют в качестве пешек в политической игре".

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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