Компания Facebook в первой половине 2021 года 1 762 раза блокировала контент по запросу РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Руководство американской компании Facebook, переименованной недавно в Meta, в первой половине 2021 года свыше 1,7 тыс. раз ограничивало по запросу Роскомнадзора доступ к материалам на территории РФ. Соответствующие данные приводятся в докладе, опубликованном во вторник на ее сайте .

В социальной сети Facebook блокировке в период с января по июнь текущего года на российской территории подверглись 776 публикаций, 95 публичных страниц и групп, пять личных учетных записей и одна страница мероприятия. В Instagram блокировались 382 аккаунта и 506 медиаматериалов.

Всего за полгода был ограничен доступ к 1 762 материалам в Facebook и Instagram на территории РФ. Общее число блокировок по всему миру возросло на 11% по сравнению со второй половиной 2020 года и составило 47 365. Чаще всего такие меры принимались в Германии (14,8 тыс. случаев), Мексике (9,48 тыс.), Аргентине (5,55 тыс.), Пакистане (3,26 тыс.) и Бразилии (2 тыс.).

Наиболее распространенным основанием для блокировки материалов на российской территории (871 случай) являлась пропаганда экстремизма, в 283 случаях речь шла о пропаганде насилия, в 194 случаях - о распространении запрещенных и поддельных товаров. В 399 случаях Facebook ограничивал контент в связи с нарушением законодательства в сфере молодежной политики РФ. Российские власти, по данным компании, за шестимесячный период 33 раза обращались к ней с запросом о предоставлении личных данных в общей сложности 30 пользователей принадлежащих ей соцсетей. Ни один из этих запросов удовлетворен не был.

В конце октября сотрудники службы судебных приставов начали принудительное взыскание с Facebook штрафов на общую сумму 43 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Все штрафы назначены на основании решения 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы, который ранее признал компанию виновной в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ).

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях. На основании таких документов суд выносит решения о штрафах, накладываемых на компании.