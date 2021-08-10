Facebook удалила из своих сетей почти 300 российских аккаунтов

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Американская компания Facebook удалила 65 российских аккаунтов из своей одноименной социальной сети, а также 243 российских аккаунта из Instagram. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы компании.

"Мы связали эти аккаунты с Fazze - подконтрольной компанией зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции совершались в основном из России. Fazze удалена с наших платформ. Ее операции были нацелены на пользователей, главным образом в Индии, Латинской Америке и в гораздо меньшем объеме в США", - говорится в сообщении.

Facebook также сообщила об удалении аккаунтов из Мьянмы - 79 аккаунтов, 13 страниц и восьми групп в Facebook и 19 аккаунтов в Instagram. Компания утверждает, что эти учетные записи принадлежали людям, связанным со взявшими власть в стране военными.

Facebook регулярно удаляет аккаунты, которые нарушают установленные компанией правила. За это она неоднократно подвергалась критике со стороны властей отдельных стран. Самым громким подобным случаем стала блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа после штурма его сторониками Капитолия 6 января.