Бенедикт Камбербэтч признался, что трижды отравился никотином на съемках нового фильма

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Британский актер Бенедикт Камбербэтч сообщил, что роль курящего владельца американского ранчо в фильме "Власть пса" (Power Of The Dog) далась ему крайне сложно. Об этом он рассказал британскому журналу Esquire в преддверии запланированного на 1 декабря выхода картины на стриминговом сервисе Netflix.

"Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить", - сказал актер.

Камбербэтч играет владельца самого крупного ранчо в американском штате Монтана. По словам актера, ему приходилось курить самокрутки без фильтра, причем делать это дубль за дублем. Камбербэтч пояснил, что таким образом он хотел полностью вжиться в образ персонажа. "Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это и было трудно", - сообщил он.

Камбербэтч также признался, что нервничает по поводу выхода в прокат нового фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madnes), запланированного на 2022 год, где он снова появится в заглавной роли. "У меня есть страх по поводу выхода второй части, потому что первая имела огромный успех, и Доктор Стрэндж стал очень любимым персонажем", - рассказал актер. Он также отметил, что "быть частью франшизы Marvel сюрреалистично", поскольку во время съемок всегда появляется желание ущипнуть себя, чтобы удостовериться в действительности происходящего.

В общей сложности Бенедикт Камбербэтч сыграл более шести десятков ролей, наиболее известной из которых стал образ знаменитого британского детектива, перенесенного в современное время. Согласно опубликованному в феврале исследованию, персонаж Шерлока Холмса в исполнении Камбербэтча стал самым популярным героем всех времен среди зрителей Би-би-си, потеснив с телевизионного олимпа культовую комик-группу Monty Python.