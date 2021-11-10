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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Свыше 9 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в ФРГ с начала года через Белоруссию

Федеральная полиция Германии сообщила, что прежде всего это иракцы, сирийцы и афганцы

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. нелегальных мигрантов прибыли с начала 2021 года в Германию через Белоруссию и затем территорию Польши. Такие данные привела в среду отвечающая за охрану госграницы федеральная полиция ФРГ.

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Всего правоохранительные органы зарегистрировали 9 087 беженцев, которые попали в ФРГ по белорусско-польскому маршруту. Причем с начала января в Германию через Белоруссию и Польшу прибыли 1 246 нелегальных мигрантов. Прежде всего это иракцы, сирийцы и афганцы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. В опубликованных во вторник выдержках из интервью российскому журналу "Национальная оборона" президент бывшей советской республики выразил обеспокоенность тем, что Польша перебрасывает к белорусской границе танки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" президента страны Александра Лукашенко, являются ложью.

Теги
ГерманияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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