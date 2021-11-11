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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

СМИ: власти Польши предоставили НАТО данные о ситуации на границе с Белоруссией

По данным медиакомпании, НАТО считает Минск ответственными за кризис и продолжает внимательно следить за ситуацией, альянс оказывать поддержку союзникам и способствовать безопасности в регионе

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Польши предоставили в среду НАТО информацию о ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщила медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на чиновника альянса, пожелавшего сохранить анонимность.

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Сведения были представлены Североатлантическому совету. После совещания за закрытыми дверями источник медиакомпании заявил, что члены НАТО "полностью солидарны с Польшей и другими союзниками". Собеседник медиакомпании утверждал, что НАТО считает ответственными за кризис власти в Минске и что альянс продолжает внимательно следить за ситуацией, готов оказывать поддержку союзникам и способствовать безопасности в регионе. Генсек НАТО находится в контакте с правительствами стран-партнеров, отметил источник Deutsche Welle.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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