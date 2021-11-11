СМИ: власти Польши предоставили НАТО данные о ситуации на границе с Белоруссией

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Польши предоставили в среду НАТО информацию о ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщила медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на чиновника альянса, пожелавшего сохранить анонимность.

Сведения были представлены Североатлантическому совету. После совещания за закрытыми дверями источник медиакомпании заявил, что члены НАТО "полностью солидарны с Польшей и другими союзниками". Собеседник медиакомпании утверждал, что НАТО считает ответственными за кризис власти в Минске и что альянс продолжает внимательно следить за ситуацией, готов оказывать поддержку союзникам и способствовать безопасности в регионе. Генсек НАТО находится в контакте с правительствами стран-партнеров, отметил источник Deutsche Welle.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.