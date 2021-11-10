Стрельба поверх голов. Европа не хочет видеть у себя мигрантов

Госпогранкомитет Белоруссии считает, что на границе существует реальная угроза возникновения конфликта из-за действий Польши. В последнее время польские пограничники начали применять боевое оружие, стреляя поверх голов мигрантов, заявляют в Минске.

Сейчас там находятся уже свыше 3 тыс. беженцев, среди которых почти 500 детей. В среду, по данным издания "СБ. Беларусь сегодня" , число мигрантов на границе увеличилось на 400.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Третий день напряженности на польско-белорусской границе не принес никаких подвижек в разрешении миграционного кризиса. Выходцы из стран Ближнего Востока, желающие попасть в Евросоюз, остаются в импровизированном лагере на белорусской территории, не совершая попыток прорваться за колючую проволоку.

В Евросоюзе в целом признают проблему с мигрантами, но утверждают, что кризис спровоцирован белорусской стороной. Уже 15 ноября главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции - и против Минска, и против тех стран, которые, по мнению Брюсселя, не препятствуют прибытию мигрантов в Белоруссию. Едва ли не в тот же день, по некоторым данным, ожидается саммит лидеров стран сообщества в видеоформате - на этом настаивает Польша.

Перспектива таких санкций, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, вполне реальна. Тем более, что, по заявлениям премьера Литвы Ингриды Шимоните, приписываемые Минску действия являются реакцией на меры, которые "достаточно больно подрывают" белорусскую экономику, а значит, действуют.

Тем не менее, как отмечает Польское агентство печати, несмотря на солидарность в вопросе санкций, в ЕС возникли трения по вопросу обустройства восточной границы сообщества. Прибывший в Польшу глава Евросовета Шарль Мишель считает возможным строительство заграждения, в то время как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает выступать против этого.

Перекладывание ответственности

В итоге, как отметил еще вечером во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, Запад пытается снять с себя ответственность за проблемы с мигрантами, переложив ее на Минск. При этом Белоруссии в субъектности европейские страны отказывают.

В частности, Еврокомиссия выступила с побуждением Москвы оказать влияние на Минск в свете ситуации на границе. Об обладании России влиянием на белорусское руководство заявил и кабмин Германии. А в Варшаве и вовсе попытались возложить вину на происходящее напрямую на Москву - что в МИД РФ назвали ложью, выходящей за рамки здравого смысла.

Тем не менее и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, как сообщили в Кремле, позвонила президенту РФ Владимиру Путину. Германский кабмин уточнил, что глава правительства как раз попросила российского лидера повлиять на руководство Белоруссии. Однако Путин предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском".

Перспективы диалога

На решении проблем в ходе диалога настаивают и в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей посетовал, что некоторые европейские руководители действуют в отношении Минска "безответственно и безмозгло" и только и умеют, что "махать топором санкций".