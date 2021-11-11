Число вакцинированных от коронавируса жителей Приморья превысило 50%

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Приморья, получивших прививку от коронавируса, превысило 50% от планового показателя. В четверг в Telegram-канале регионального правительства сообщается, что вакцинировались 611 956 граждан, всего в регионе намерены привить 1,2 млн взрослых жителей.

"Всего привито 611 956 человек. 11 ноября - 382 случая заражения, всего - 79 918 случаев заражения. 70 354 человека выздоровели", - говорится в сообщении.

В связи со сложной эпидемической обстановкой власти Приморья вводят для посетителей торговых центров, парикмахерских, гостиниц и саун систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. С 30 октября система QR-кодов введена для мест общепита, учреждений культуры и спорта.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%. Но для формирования полноценного иммунитета необходимо охватить вакцинацией не менее 80% взрослого населения страны. По ее оценкам, необходимо привить еще 22 млн россиян, а еще 9 млн уже предстоит ревакцинация.