Эксперт: введение QR-кодов в систему авиационных и железнодорожных перевозок оправдано

Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о разработке законопроектов по введению QR-кодов в общественном транспорте, кафе и магазинах.

"Введение QR-кодов в систему железнодорожных и авиаперевозок на данном этапе вполне оправдано для сдерживания массовых перемещений заболевших и мало чем отличается от требований за рубежом. Конечно, проверка QR-кодов сопряжена с издержками для перевозчиков, в основном по части оборудования. Да и закон не сразу вступит в силу. Правительство даст время всем участникам подготовиться и запустит QR-коды только по готовности всех систем. Введение дополнительных требований о наличии QR-кода должно увеличить уровень вакцинации населения", - отметил он.

По словам эксперта, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации многие государства вводят ограничительные меры для сдерживания роста количества заболевших, среди них есть и обязательные QR-коды для посещения различных общественных мест. "Так называемые ковидные паспорта (или их аналоги) повсеместно используется во многих странах, например в Израиле, Италии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, ряде эмиратов ОАЭ, Омане. В России эта мера также временно применялась. Исходя из имеющегося опыта, важно применять меру аккуратно и не допустить ситуации, чтобы введение обязательных QR-кодов для посещения мест массового скопления людей или транспорта спровоцировало рост числа поддельных сертификатов", - подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что также важным моментом реализации этой меры является соблюдение единого регламента проверки QR-кодов во всех регионах, создание работающей технологической инфраструктуры для ее надлежащего исполнения. "Кстати говоря, ее можно совершенствовать в процессе, дополнять функционалом. Например, в систему можно загрузить возможность сдать экспресс антиген-тест на месте. Такие тесты одобрены ВОЗ, просты в использовании и дешевле ПЦР-тестов. Экспресс-тесты на антиген коронавирусной инфекции массово используется в США и странах Европы", - подчеркнул эксперт.