Суд запретил продажу участков с захоронениями узников концлагеря "Дулаг-142" в Брянске

ТАСС, 12 ноября. Двадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры Брянской области, оставив без изменений решение арбитражного суда о запрете продажи земельных участков обанкротившегося завода в Брянске, на которых расположены захоронения около 40 тыс. погибших в концлагере "Дулаг-142". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Брянской области.

"Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда определение Арбитражного суда Брянской области оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее конкурсный управляющий обанкротившегося АО "85-й ремонтный завод" включил земли, на которых находятся захоронения жертв лагеря "Дулаг-142" в конкурсную массу для последующей продажи. Этим он нарушил предписание областной прокуратуры о принятии мер при наличии угроз уничтожения мемориала. В конце 2020 года имущество было реализовано на торгах и передано в частную собственность, после чего прокуратура в рамках дела о банкротстве обратилась в арбитражный суд с просьбой признать действия управляющего незаконными. Суд удовлетворил жалобу в полном объеме, но решение было обжаловано конкурсным управляющим.

На данный момент решается вопрос о присвоении федерального статуса мемориальному захоронению жертв "Дулаг-142". Концлагерь для военнопленных и гражданского населения был организован немецко-фашистскими захватчиками в Брянске с осени 1941 года и действовал по 1943 год. В нем содержалось до 80 тыс. человек, около 40 тыс. из них были казнены. Согласно историческим свидетельствам, захоронение жертв осуществлялось на всей территории концлагеря, в связи с чем конкретные места погребений ранее не были определены. С конца мая 2021 года на территории бывшего концлагеря проводятся исследования и поисковые работы для определения границ захоронений.