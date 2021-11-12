Главный внештатный кардиолог Минздрава назвал Чазова эпохой в мировой медицине

Чазов умер в возрасте 92 лет.

"Евгений Иванович - это эпоха не просто в медицине, это эпоха в мировой медицине. Даже сказать эпоха неправильно, потому что эпоха имеет начало и окончание, но не в данном случае. Все, что Евгений Иванович заложил, основы для движения вперед в науке кардиологии, практике кардиологии, это работает и сейчас и имеет яркие перспективы развития", - рассказал собеседник агентства.

Бойцов добавил, что Чазов был не только великим ученым, но и выдающимся государственным деятелем. По его словам, это касается не только участия кардиолога в в сохранении здоровья государственных лидеров, но и в создании системы оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. "Система оказания помощи при инфаркте миокарда - революционная. Ведь раньше инфаркт миокарда лечили очень интересно: где заставал человека этот страшный недуг, там он и оставался, он мог на рабочем месте находиться до 30-40 дней. Чазов создал систему скорой медицинской помощи, это тогда вызывало у всех чувство как минимум недоумения, а то и выраженной тревоги, потому что принципиально все менялось. И эта система скорой помощи потом была быстро тиражирована по всей Европе, к нам приезжали учиться этому", - пояснил специалист Минздрава.

Кроме того, Бойцов отметил, что Чазов первый в мире разработал тромболитик - препарат, который растворяет тромбы. "И он первый его сам на себе испытал, ввел его себе внутривенно. Этим тромболитиком он потом спас жизнь маршалу [Георгию] Жукову, у которого случился тяжелейший инсульт, а тогда еще в отношении тромболитической терапии инсульта тоже практически ничего не было известно", - рассказал кардиолог.