Опрос: на Украине 10% обладателей ковид-сертификатов признались, что купили этот документ

"В результате опроса стало известно, что 10% вакцинированных граждан страны купили поддельные ковид-сертификаты", - отмечается в исследовании.

10% респондентов выразили уверенность в том, что вакцина сделает их мутантами. 49% людей, отказывающихся вакцинироваться, объясняют свою позицию недоверием к препаратам. 9% ожидают долгосрочных исследований вакцин против коронавируса. 4% украинцев считают СOVID-19 не такой опасной болезнью, чтобы делать прививку, 3% не верят в существование коронавируса, еще 2% не готовы пока делать прививку по состоянию здоровья. 1% респондентов мешает сделать прививку запрет церкви, еще столько же украинцев боятся чипирования после вакцинации.

Социологический опрос Украинский институт будущего провел с 23 октября по 2 ноября. Социологи опросили 2 400 совершеннолетних украинцев во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий.

Кампания по вакцинации

С начала кампании по вакцинации на Украине одной дозой привиты 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 8 284 545 человек. По данным Госстата Украины на сентябрь 2021 года, численность населения страны составляет 41,3 млн человек.

9 ноября Министерство здравоохранения Украины предоставило возможность вакцинироваться тем, кто купил поддельные документы о прививках против COVID-19, но не может этого сделать из-за уже имеющихся записей о вакцинации в электронной системе здравоохранения. Как сообщил глава ведомства Виктор Ляшко, Минздрав предлагает тем, кто купил и использует поддельный сертификат, "прийти к своему семейному врачу, сообщить, что у них поддельный сертификат, рассказать, где они его взяли, им сделают прививки, а семейный врач сообщит Нацполиции о контактах того, кто выписал такой документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде".

Ранее руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране за две недели открыли 210 уголовных дел за подлог COVID-документов. В целом на Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1 065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений.