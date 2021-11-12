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Новые законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму.
Новые законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму.
Новые законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму.
Новые законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму.
Новые законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму.
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Новые законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму. Главное о коронавирусе за 12 ноября

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 992 595 случаев заражения, из них новых — 40 123. За сутки умерли 1 235 человек. За весь период — 252 926.
  • В Думу внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте.
  • Сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день, при ревакцинации этим препаратом документ активируется в день прививки.
  • Верховный суд РФ признал законным ПЦР-тестирование и карантин прибывающих из-за рубежа непривитых лиц.
  • В РФ с марта заблокировали больше 4,5 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации.
  • Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России поднялся до 49%.
  • Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: сертификат вакцинации от ковида должен стать таким же документом, как паспорт.
  • QR-коды в общественном транспорте Татарстана начнут проверять с 22 ноября.
  • В Чувашии неофициально переболевшие ковидом и с высоким титром антител получат QR-коды.
  • Эксперт назвала возможные причины недостаточной выработки антител после вакцинации.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 887 243 случая заражения, из них новых — 5 183.
  • Собянин сообщил, что нерабочие дни в Москве повлияли на снижение заболеваемости ковидом.
  • Заразившихся коронавирусом детей в столице в эту волну — вдвое больше, чем в прошлую.
  • В городе выдали более 5 млн упаковок лекарств заболевшим COVID-19.
  • Эксперты: бизнес в Москве потерял несколько миллиардов рублей за время нерабочих дней.

Мир

  • Всего зафиксировано более 252,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта.
  • Медики ФРГ выступили против обязательной вакцинации на фоне роста заболеваемости ковидом.
  • Подведены итоги третьей фазы клинических испытаний индийской вакцины Covaxin.
  • В Индии начали действовать новые правила въезда для иностранцев.
  • В Таиланде представили дезинфицирующее средство против любой мутации коронавируса.
  • Невакцинированные жители Сингапура будут платить свыше $18 тыс. за лечение от коронавируса.
  • Норвегия предложит третью дозу вакцины всем жителям старше 18 лет.
Теги
Пандемия COVID-19
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