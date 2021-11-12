Новые законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму. Главное о коронавирусе за 12 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 8 992 595 случаев заражения, из них новых — 40 123. За сутки умерли 1 235 человек. За весь период — 252 926.
- В Думу внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте.
- Сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день, при ревакцинации этим препаратом документ активируется в день прививки.
- Верховный суд РФ признал законным ПЦР-тестирование и карантин прибывающих из-за рубежа непривитых лиц.
- В РФ с марта заблокировали больше 4,5 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации.
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России поднялся до 49%.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: сертификат вакцинации от ковида должен стать таким же документом, как паспорт.
- QR-коды в общественном транспорте Татарстана начнут проверять с 22 ноября.
- В Чувашии неофициально переболевшие ковидом и с высоким титром антител получат QR-коды.
- Эксперт назвала возможные причины недостаточной выработки антител после вакцинации.
Москва
- Всего зафиксировано 1 887 243 случая заражения, из них новых — 5 183.
- Собянин сообщил, что нерабочие дни в Москве повлияли на снижение заболеваемости ковидом.
- Заразившихся коронавирусом детей в столице в эту волну — вдвое больше, чем в прошлую.
- В городе выдали более 5 млн упаковок лекарств заболевшим COVID-19.
- Эксперты: бизнес в Москве потерял несколько миллиардов рублей за время нерабочих дней.
Мир
- Всего зафиксировано более 252,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта.
- Медики ФРГ выступили против обязательной вакцинации на фоне роста заболеваемости ковидом.
- Подведены итоги третьей фазы клинических испытаний индийской вакцины Covaxin.
- В Индии начали действовать новые правила въезда для иностранцев.
- В Таиланде представили дезинфицирующее средство против любой мутации коронавируса.
- Невакцинированные жители Сингапура будут платить свыше $18 тыс. за лечение от коронавируса.
- Норвегия предложит третью дозу вакцины всем жителям старше 18 лет.