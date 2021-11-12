В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта

СТОКГОЛЬМ, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании договорилось с субъектами рынка труда о том, что работодатели смогут требовать от своих сотрудников ковид-паспорта или подтверждения отрицательного результата тестирования на коронавирус. Об этом в пятницу сообщает агентство Ritsaus Bureau .

Соответствующий законопроект направлен в Фолькетинг, национальный парламент. Предполагается, что это положение будет действовать, пока "COVID-19 не перестанет классифицироваться как общественно опасное заболевание".

"Это делается для обеспечения безопасности на рабочих местах", - прокомментировал министр труда Маттиас Тесфайе. По его словам, правительство надеется на быстрое рассмотрение законопроекта в парламенте, где для принятия документа необходимо большинство в две трети голосов. Предполагается, что требование ковид-паспортов будет находиться на усмотрении каждого конкретного работодателя.

В Дании в середине сентября выявлялось по 300 случаев заражения коронавирусом в сутки. В последние дни этот показатель достигает 2 тыс. Число госпитализаций увеличилось до 50-60 в сутки. По данным Института противовирусной защиты, в среду в королевстве зарегистрированы 3,017 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем с 23 декабря 2020 года.