В "красной зоне". Заболеваемость ковидом растет по всей Европе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Рост темпов распространения коронавирусной инфекции зафиксирован практически во всех европейских странах, причем в некоторых из них заболеваемость COVID-19 достигла максимума. Это, в частности, Австрия, Венгрия, Германия и Хорватия. При этом в Болгарии, Румынии и на Украине на фоне новых вспышек наблюдается также всплеск смертности, что эксперты связывают с низким уровнем вакцинации населения. ТАСС собрал сведения об эпидемической ситуации и мерах, принимаемых властями европейских государств для противодействия распространению инфекции. Новые максимумы Резкий всплеск заболеваемости наблюдается в Германии, где на минувшей неделе зарегистрирован новый максимум - 37,1 тыс. случаев заражения за сутки. По данным берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха, семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 случаев на 100 тыс. человек. По мнению экспертов, рост заболеваемости во многом связан с возвращением граждан из отпусков после осенних школьных каникул.

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В Белоруссии уже третий месяц заболеваемость держится на самом высоком за пандемию уровне - ежедневно в стране регистрируют около 2 тыс. случаев заражения. Новые максимумы зарегистрированы также на Украине (27,3 тыс. инфицированных за сутки), в Австрии (8,6 тыс. случаев), Венгрии (11,2 тыс.), Греции (6,8 тыс.), Исландии (0,16 тыс.), Словакии (6,8 тыс.), Словении (4,5 тыс.), Хорватии (6,9 тыс.) и Эстонии (2,3 тыс.). В фазе роста Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Литве, где регистрируют более 3,2 тыс. заболевших в сутки, и Латвии (2,7 тыс.). В Сербии (около 7 тыс. случаев заражения в сутки), Черногории (0,7 тыс.) и Болгарии (более 5 тыс.) заболеваемость также находится на пике. В большинстве других европейских стран заболеваемость также находится в фазе роста. Самый резкий скачок зафиксирован в Бельгии, где в сутки уже фиксируют около 11,3 тыс. случаев заражения, последний раз такой заметный прирост наблюдался год назад. В Дании заболеваемость достигла уровня декабря прошлого года, в Чехии она поднялась до марта этого года, в Польше и Боснии и Герцеговине она на уровне апреля. Рост смертности Всплеск заболеваемости в большинстве европейских стран вызвал и увеличение смертности из-за коронавирусом, но при этом она остается на порядки ниже, чем на раннем этапе пандемии. Эксперты объясняют это высоким уровнем иммунизации населения. На общем фоне выделяются четыре страны - Болгария, Румыния, Молдавия и Украина. На Украине с начала ноября регистрируют более 700 летальных исходов в сутки, что является самым высоким показателем за пандемию. Смертность также достигла пика в Румынии (около 600 умерших в сутки) и Болгарии (более 300). В Молдавии ежедневно умирают уже около 50 человек, что приближается к максимальному значению за пандемию. При этом показатели иммунизации населения в этих странах являются одними из самых низких в Европе: в Румынии полный цикл вакцинации прошли 33% жителей, в Молдавии - 25%, в Болгарии - около 22%, на Украине - менее 19%. Принуждение к вакцинации Формально вакцинация от коронавируса в странах Европы является добровольной, однако на практике почти повсеместно используется система "позитивной дискриминации", предоставляющая более широкие права и возможности тем, кто сделал прививку. Основным инструментом являются санитарные пропуска, без которых невозможно совершать дальние поездки, посещать массовые мероприятия, ходить в театры и музеи, делать покупки в крупных торговых центрах и пользоваться рядом услуг, например, посещать парикмахерские и массажные салоны.