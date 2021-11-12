В Индии начали действовать новые правила въезда для иностранцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Новые правила начали действовать в пятницу в Индии для прибывающих в страну иностранцев. Об этом сообщило индийское министерство здравоохранения.

Согласно распоряжению ведомства, перед прилетом в Индию "все путешественники должны заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in". Они также должны загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Индию. В Минздраве предупредили, что предоставление недостоверных сведений "подлежит уголовному преследованию".

Кроме того, у пассажиров перед посадкой на самолет в стране отправления будут измерять температуру. Если по прибытии в Индию у путешественника будут обнаружены симптомы заболевания, то он будет отправлен на изоляцию в медицинское учреждение. Если же у него после тестирования на коронавирус еще и подтвердится наличие вируса, то будут определены все контактировавшие с ним лица для помещения в карантин. В новых правилах въезда в Индию отдельно отмечается, что тест на COVID-19 не потребуется детям младше пяти лет.

Министерство внутренних дел Индии с 15 октября начало выдавать туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. С марта 2020 года Индия была закрыта для туристов из-за пандемии COVID-19.