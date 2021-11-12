В Москве выдали более 5 млн упаковок лекарств заболевшим COVID-19

МОСКВА, 12 ноября./ТАСС. Более 5 млн упаковок лекарств бесплатно выдали в Москве пациентам, которые проходят лечение от COVID-19 на дому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пациенты с коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет проходить лечение дома, находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно. Все необходимое закуплено в достаточном количестве: с начала пандемии пациенты получили уже более 5 млн упаковок лекарств для лечения коронавируса. Решение о их назначении и выдаче принимает врач", - приводятся в сообщении слова заммэра Анастасии Раковой.

В Москве сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарств, в том числе антибиотиков, препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.

"Пульсоксиметры по решению врача бесплатно предоставляют пациентам с пневмонией. Приборы позволяют самостоятельно узнать уровень насыщения крови кислородом - это ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19", - говорится в сообщении.

Чтобы сократить время выявляемости заболевания, с 1 октября всем обратившимся к врачу с симптомами ОРВИ в обязательном порядке проводится экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Положительный результат считается подтвержденным случаем заболевания, пациенту сразу назначают схему лечения и выдают лекарственные препараты. Вместе с экспресс-тестированием по-прежнему делают ПЦР-тест.