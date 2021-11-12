Эксперты: бизнес в Москве потерял несколько миллиардов рублей за время нерабочих дней

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московские предприниматели из-за нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября потеряли значительный объем выручки, который в совокупности можно оценить в несколько миллиардов рублей. Так, арендаторы магазинов в торговых центрах лишились 10 млрд рублей, примерно столько же - салоны красоты, фитнес-клубы - 1,9 млрд рублей, цветочный ретейл - до 500 млн рублей, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

"Потери выручки арендаторов в период нерабочих дней составили более 10 млрд рублей", - сказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров. При этом "объем пустующих торговых и арендных площадей в течение года увеличился на 30% за счет расторжения договоров аренды с предпринимателями, которые не смогли оплачивать арендную плату из-за коронавирусных ограничений", отметил руководитель общественной приемной при бизнес-омбудсмене Москвы, управляющий партнер консалтинговой компании "Аверта Групп" Алексей Шаров.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева сообщила, что отрасль в городе "потеряла 1,9 млрд рублей". "Восстановление займет достаточно длинный период: поток клиентов в московских фитнес-клубах серьезно сократился на фоне нестабильности, связанной с ранее вводимыми ограничениями. Люди боятся новых ограничений и не спешат возвращаться в фитнес-клубы", - уточнила она.

Член правления Ассоциации цветочного ретейла Иван Утенков сказал, что изначально отрасль оценивала потери примерно в 1 млрд рублей за срок с 28 октября по 7 ноября. "Но так как московские власти разрешили работать магазинам в формате пунктов выдачи, убытки удалось сократить в разы. Но от списания продукции полностью уйти не удалось, также мы наблюдаем сниженный спрос на цветочную продукцию и поныне. Мы можем оценить реальные потери отрасли на московском рынке за месяц в разрезе 400-500 млн рублей", - отметил он.

Салоны красоты в Москве в период нерабочих дней потеряли по 400-700 тыс. рублей каждый, а всего их в городе около 16,5 тыс., отметила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. "После этого закрытия гости, соскучившись по услугам, обеспечивают полную запись. Однако месяц все равно закроется с падением выручки на 30-40% к прошлому году", - подсчитала она.

О ситуации в ресторанах, гостиницах и соцбизнесе

В период нерабочих дней в Москве также снизилась загрузка гостиниц - она составляла от 25 до 30% от обычных показателей, отметил общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса Игорь Лаврик. "Бронирование номеров шло почти день в день. Это говорит о том, что больший процент гостей приезжал в Москву для проведения бизнес-встреч, в командировки, то есть по необходимости. Только с 10 ноября ситуация начала выправляться, и сегодня мы подошли к 50% загрузке", - сказал он.

По словам Лаврика, это не относится к хостелам, которые "сейчас больше живут на размещении работников строительной сферы". Он отметил, что гостиницы Москвы смогут восстановить выручку октября 2021 года ближе к началу декабря, "если не случится очередной волны коронавируса или экономического спада".

По оценке бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, в заведениях сферы общепита, где есть доставка и возможность работы на вынос, в нерабочие дни смогли показать лишь 30-40% от обычного показателя выручки.

Выручка социальных предпринимателей в Москве снизилась в период нерабочих дней до 60%, сказал ТАСС председатель комиссии "Опоры России" по социальному предпринимательству Сергей Голубев, приводя данные бизнес-объединения. "Люди вернутся и начнут пользоваться социальными услугами, поэтому проседание уйдет в течение месяца", - уточнил он.