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Пандемия COVID-19

ВС РФ признал законным ПЦР-тестирование и карантин прибывающих из-за рубежа непривитых лиц

Суд, в частности, отказал в удовлетворении иска россиянину, который оспаривал постановление по обязательному ПЦР-тестирование при въезде в Россию и трехдневный карантин
Здание Верховного суда РФ Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Здание Верховного суда РФ
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным обязательное ПЦР-тестирование и трехдневный карантин для непривитых лиц, прибывающих на территорию страны из-за границы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее в суд обратился гражданин России Дмитрий Никитин. Он оспаривал постановление главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019" № 7 от 18 марта 2020 года. Постановление предусматривает обязательное ПЦР-тестирование при въезде в Россию и трехдневный карантин.

"В удовлетворении искового заявления Никитина отказано", - сказали в суде.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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